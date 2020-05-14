Mersinli STK’lardan Çağrı: 'Meslek Odası Seçimlerine Müdahale Etmeyin'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ramazan ayı başındaki hutbesinde yer alan ifadeler sonrasında yaşanan gerilimle başlayan meslek odası seçimleri tartışmasına, Mersin’deki sivil toplum kuruluşları da dahil oldu.

Mersin Tabip Odası, Mersin Barosu, TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Mersin Veteriner Hekimler Odası, “Demokratik bir şekilde işleyen seçim sisteminin” değiştirilmemesini istedi.

Yapılan ortak açıklamada "Halkımızın can derdine düştüğü, sosyal ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığımız ve etkilerinin ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu pandemi döneminde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla siyasi iktidarın, başta barolar olmak üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB), TMMOB, akademik meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) seçim sistemleri ve mevzuatlarının değiştirilmesi için yapılan girişimleri üzüntüyle takip etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “İktidarın, ‘makbul' ve her uygulamasına alkış tutacak TTB, TMMOB ve baro yönetimi arzusunu anlıyoruz. Ancak bizlerin gerek meslektaşlarımıza ve gerekse de seslerini duyuramayan milyonlarca yurttaşımıza verilmiş sözümüz, mesleğimizi toplumdan yana ve hiçbir baskı altında kalmadan yapacağımıza dair yeminimiz var. Bunun için de hukuksal ve bilimsel bilgiye dayalı olarak yanlışa yanlış, eksiğe eksik demeyi sürdürüp, toplum yararına yapılması gerekenleri açıklamaya, talep ve takip etmeye devam edeceğiz. Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, TTB, baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir. Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.” ifadeleri yer aldı.