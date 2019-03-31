Mersinliler, sandık başına gitti (2)

'BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI'

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi'nin başkan adayları Hamit Tuna, Vahap Seçer, Ayfer Yılmaz ve mevcut başkan Burhanettin Kocamaz, sandığa gidip oylarını kullandı.

Güne erken başlayan isim, seçimlerde aday olamayan mevcut başkan Burhanettin Kocamaz oldu. Eşi Hatice Kocamaz ile birlikte sabah 09.00'da 50'nci Yıl Gökçeller İlkokulu'na gelen Kocamaz, oyunu kullandı. Seçimlerin Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileyen Kocamaz, "Çok uzun uğraşlardan sonra bugüne geldik. İnşallah sandıktan da memleketimiz için, demokrasimiz için, Cumhuriyetimiz için hayırlı bir netice çıksın istiyoruz, bunu bekliyoruz" dedi.

'SEÇİMLER DEMOKRASİNİN DÜĞÜNLERİDİR'

Oyunu kullanmak için Toroslar Yalınayak Ortaokulu 2313 numaralı sandığa giden Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamit Tuna ise "Seçimler demokrasinin düğünleridir. Güzel bir seçim mahalli oldu. Ufak tefek sıkıntılar olsa da zaten bir usulümüz, bir üslubumuz, bir seçim ahlakımız var. Ona etik kuralları içerisinde riayet ettik" diye konuştu.

'BU GÖREVİ İSTİYORUZ'

CHP'li aday Vahap Seçer de 100. Yıl Akkent İlkokulu'nda oy kullanma işlemini tamamladı. Tercihini 1016 numaralı sandığa atan Seçer, "Hukuk devleti anlayışına yaraşır bir sonuç alalım. Burada kimsenin hakkı kimseye geçmesin" ifadesini kullandı.

Oyunu doğup büyüdüğü Tarsus'un Kurbanlı Mahallesi'ndeki 2146 numaralı sandıkta kullanan Demokrat Parti'nin adayı Ayfer Yılmaz ise Mersin'e değer katmayı amaçladıklarını belirterek, çıkacak sonucun hayırlı olmasını diledi.

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