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MERSİS no nerede ve hangi belgede yazar, nereden öğrenilir? MERSİS numarası ne işe yarar?

10.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MERSİS no genel olarak işletmelerin kayıtlı olduğunu gösteren resmi belge veya işletmenin sorgulama sayfasında karşımıza çıkabilecek bir bilgidir. Gerekli kayıt ve üyelikler ile MERSİS kayıt işlemlerinin hepsi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan web sitesi üzerindeki sistem aracılığıyla gerçekleştirilebilir. MERSİS no nerede yazar, nereden öğrenilir?

MERSİS no nerede ve hangi belgede yazar, nereden öğrenilir? MERSİS numarası ne işe yarar?

İçindekiler

  • MERSİS no ne işe yarar?
  • MERSİS no nerede yazar?
  • MERSİS no nereden öğrenilir?
  • MERSİS no hangi belgede yazar?

İşletmeler için MERSİS no alınmak istendiğinde ilgili bakanlığın hazırladığı web sitesine girip MERSİS sistemine giriş yaparak süreç başlatılır. Kullanıcı hesabına sahip olmayanlar öncelikle üyelik oluştururlar, üyelik girişi yapıldıktan sonra ekran üzerindeki bilgi ve parametreler girilip kaydedilir. Ardından sistem otomatik olarak MERSİS numarası atar.

MERSİS no ne işe yarar?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; ticari işletmelerin yaptığı işlemleri dijital bir havuzda toplayıp denetlenmesini sağlar. MERSİS no almak şirketler için zorunludur ve bu numaraya sahip olmayanlar hakkında idari işlem uygulanır. İşletmelere atanan bu numaralar sayesinde kamu kurum ve kuruluşları işletmeler ile ilgili ulaşmak istedikleri her türlü veriye kolayca ulaşabilirler. Ayrıca işletmelerin denetlenmesi de daha kolaylaşır. Yani temel olarak, gelişen teknoloji ve yazılımlar ışığında ticaret ve iş hayatının izlenmesi ve istatiksel verilerin tutulması kolaylaşır.

MERSİS no nerede yazar?

MERSİS no işletmelerin kayıtlı olduğunu gösteren resmi bir belge ve ya işletmeyle ilgili sorgulama sayfasında çıkabilecek bir bilgidir. Yani MERSİS numarasının hangi belgede yazdığına bakacak olursak resmi bir belge ve ya sorgulama sayfamızdaki bilgi kısmıdır.

MERSİS no nereden öğrenilir?

MERSİS no öğrenme için MERSİS no sorgulama yapmak gerekir. MERSİS numarası sorgulama yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanır:

  • Öncelikle sisteme giriş yapılmalıdır. ( http://mersis.gumrukticaret.gov.tr ) MERSİS menüsünden “Şirket Sorgulamaya” girilmelidir.
  • Daha sonra “Firma Ara” butonuna basılır.
  • Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden ilgili sicil müdürlüğü seçilir.
  • Şehir seçilerek Firma Unvanı, Vergi Numarası yada Ticaret Sicil Numarasına göre firmanızı arayabilirsiniz.Detay butonuna basıldığında Firma hakkında Detay Bilgilerine ulaşılır.

MERSİS no hangi belgede yazar?

İşletmeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sitesinden üye oldukları takdirde MERSİS numarasına sahip olacaklardır. Bazen geçici bir numara da gönderilebilir. Bu durumda Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurup kendileri MERSİS numaralarını alırlar. Her türlü sorunla ilgili başvurulacak mecra Ticaret ve Sicil Müdürlüğü’dür.


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Anahtar Kelimeler:
mersis no
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