MAGAZİN

Mert Alaş paylaştı: 'Dün gece!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 23:04 | Son Güncelleme

Yurt dışında imza attığı işlerle adını dünya çapında duyurmayı başaran Türk fotoğraf sanatçısı Mert Alaş, sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Mert Alaş paylaştı: 'Dün gece!'

Yurt dışında imza attığı işlerle adını dünya çapında duyurmayı başaran Türk fotoğraf sanatçısı Mert Alaş, Renkli hayatından kareleri Instagram'da yayınlayan Türk fotoğrafçı, ünlü isimler yaptığı çekimlerden en özel fotoğrafları da paylaşmaktan geri durmuyor.

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Türk fotoğrafçı Mert Alaş, bu defa 37 yaşındaki model Mariacarla Boscono’nun ilginç bir pozuna yer verdi. Roma doğumlu Mariacarla Boscono, katıldığı bir partide çekildiği anlaşılan karede, dizlerinin üzerinde dururken görülüyor. Mert Alaş, takipçilerinin beğenisine sunduğu ilginç poza, "Dün gece" notunu yazdı.

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Dünya çapında pek çok ünlü model ve şarkıcılarla çalışan Türk fotoğrafçının, bu isimlerle yakın arkadaşlığı da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mariacarla Boscono mert alaş

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