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Mert Fırat'ın skandal mesajları ifşa oldu! Açıklama geldi...

27.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdil Fırat'ın eşi ünlü oyuncu Mert Fırat'ın hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun 27 yaşındaki genç bir kadınla yazışmaları ifşa oldu. Mert Fırat'ın avukatından flaş bir açıklama geldi.

Mert Fırat'ın skandal mesajları ifşa oldu! Açıklama geldi...

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Mert Fırat, Eylül 2018'de hayatını sosyetenin tanınmış isimlerinden İdil Fırat ile birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz kasım ayında Seyhan Mia adını verdikleri kızlarına kucağına aldı.

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Mert Fırat, Eylül 2018'de hayatını sosyetenin tanınmış isimlerinden İdil Fırat ile birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz kasım ayında Seyhan Mia adını verdikleri kızlarına kucağına aldı.

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AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Mert Fırat'ın avukatı şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun dikkatine,
Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.

Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av. Mehmedali Barış Beşli

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İdil Fırat Mert Fırat
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