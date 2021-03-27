Mert Fırat'ın skandal mesajları ifşa oldu! Açıklama geldi...

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Mert Fırat, Eylül 2018'de hayatını sosyetenin tanınmış isimlerinden İdil Fırat ile birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz kasım ayında Seyhan Mia adını verdikleri kızlarına kucağına aldı.

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Mert Fırat, Eylül 2018'de hayatını sosyetenin tanınmış isimlerinden İdil Fırat ile birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz kasım ayında Seyhan Mia adını verdikleri kızlarına kucağına aldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Mert Fırat'ın avukatı şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.

Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av. Mehmedali Barış Beşli

