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Mert Fırat: Ufak Tefek Cinayetler'de 2. sezon çok şey değişecek

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 18.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat, dizinin ikinci sezonunda çok değişeceğini ve daha yeni başladığını söyledi.

Mert Fırat: Ufak Tefek Cinayetler'de 2. sezon çok şey değişecek

Ufak Tefek Cinayetler’in Serhan'ı Mert Fırat, NTV’de Gülay Avşar’ın sunduğu, En Güzel Buluşmalar programına konuk oldu.

Ufak Tefek Cinayetler'in ikinci sezonunda çok değişiklik olacağını söyleyen oyuncu, “Aslında daha yeni başlıyor. Beklentinin üzerinde bir şey olacak" dedi.

37 yaşındaki oyuncu dizi hakkında şöyle konuştu: Projenin bir kadın hikayesi olmasından çok etkilendim. Gerçekten Türkiye’de bir dizide kadın hikayelerinin anlatılması ve onların başrol olması, çok önemliydi. Cinsiyet eşitliğinin tartışılmadığı bir dizi olduğu için beni hep heyecanlandırdı.

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Fırat, “Böylesine zor bir dünyada iyi insan olmayı nasıl başarıyorsunuz?” sorusuna, “Öfkeme harcanacak zaman ve efor bana zarar veriyor. Bu kızgınlıkla devam edersem bana zararı olacak diyor ve aklımı devreye sokuyorum. Ne olursa olsun, kalp kırmadan, sonuca yönelik, huzur içinde ve hasarsız ilişkiler kurmalıyız” cevabını verdi.


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