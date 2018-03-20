Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Ayrıldıkları yönünde haberlerle gündeme gelen Mert Fırat ile Hande Doğandemir, önceki gece farklı mekanlarda objektife takıldı.

Arnavutköy’de kız arkadaşıyla görüntülenen Hande Doğandemir, ayrılık sorularına, “Ayrılık mı? Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” şeklinde yanıt verdi.

MERT FIRAT KONUŞTU

Ataşehir’deki Das Das adlı mekanda görüntülenen Mert Fırat ise soruları, “Dizi setinde Gökçe Bahadır’la yakınlaştığımıza dair çıkan haberler asılsız.

Hande’yle beni bir noktada yan yana muhakkak görürsünüz yani, denk getiririz” sözleriyle cevapladı.

Mert Fırat ve Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde gizli aşk yaşayan iki sevgiliyi canlandırıyor.

SOSYAL MEDYA DETAYI

Geçtiğimiz günlerde Gökçe Bahadır, Mert Fırat'ı takipten çıkarmıştı. Fırat'ın hiç Gökçe Bahadır ile beraber paylaşım yapmaması herkesin dikkatini çekerken, Mert Fırat geçtiğimiz günlerde bunu kırdı. Mert Fırat ilk kez Bahadır ile beraber bir paylaşım yaptı.