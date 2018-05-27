Mert Fırat ve İdil Fırat yine görüntülendi! Havada aşk kokusu var

Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyordu. 5 Mayıs'ta Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülenen ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.

İdil Fırat ile romantik yemeğin ertesi günü Mert Fırat sevgilisi Hande Doğandemir ile de görüntülenmiş ve bu durum kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Bu görüşmelerin ardından ise Mert Fırat ve Hande Doğandemir'in ayrıldığı yine iddialar arasındaydı. Tüm bu gelişmelerden sonra Mert Fırat ve İdil fırat yeniden beraber görüntülendi.

Çapamag'in haberine göre Mert Fırat, Mykonos'a giderken bu sabah Atina Havalimanı'nda yeni sevgilisi İdil Fırat’la böyle görüntülendi.



