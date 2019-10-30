Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, jüride nasıl karar verdiklerini anlattı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyelerinden oyuncular Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, jüri olarak nasıl karar verdiklerini anlattı. Festivalde jüri üyesi olduktan sonra karar aşamasını değerlendiren Mert Fırat, “Şimdi karar verirken 'bunlar böyle oluyormuş' diye anladığım anlar yaşıyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'ulusal yarışma' kategorisinin jüri üyeleri olan Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, 'Öğle Sohbetleri'nde sinemaseverle bir araya geldi. AKM Perge Salonu'ndaki söyleşiye ilgi gösteren seyirciler, oyunculara sorularını yöneltti.

Halkevleri'nin tiyatro kurslarında küçük yaşlarda oyunculuk eğitimi almaya başladığını dile getiren Mert Fırat, ailesinin ilk dönemlerde oyunculuğa sıcak bakmadığını söyledi. Festivale ulusal kategorinin yeniden eklenmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Fırat, "Festivale sahip çıkanları kutlamak lazım. Seçimlerimizle bazı şeyleri değiştireceğimizi gördük" dedi.

'ŞİMDİ JÜRİYİ ANLIYORUM'

Jürideyken yargılardan sıyrılmak gerektiğini dile getiren Fırat, "Filmleri sıfır seyirci gibi izlemek gerekiyor. Gizli önyargılar ön plana çıkabiliyor. Performansa odaklanmak gerekiyor. Şimdi karar verirken 'Bunlar böyle oluyormuş' diye anladığım anlar yaşıyorum" dedi. Mert Fırat, 'Dizileri para için mi yapıyorsunuz' sorusuyla çokça karşılaştıklarını belirterek, "Vallahi para ile yapılacak bir şey değil. Günde 18 saat çalışıyorsunuz" diye konuştu.

BOZOKLU'NUN ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

Jüri üyesi oyuncu Şebnem Bozoklu ise ulusal kategorinin geri dönmesiyle morallerinin yerine geldiğini aktardı. Festivale bu yıl eklenen Cahide Sonku Ödülü'nün çok değerli olduğuna dikkati çeken Bozoklu, "Bu ödül yarışma filmlerinin içinde nerede çalışıldığına bakılmaksızın filme kendi ruhunu yansıtmış bir kadına verilecek. Dünyada sinema alanındakilerin yüzde 4'ü kadınlardan oluşuyor. Bu korkunç bir şey. Filmler de hep erkek hikayeleri üzerinden ilerliyor" dedi. Bu esnada mikrofon bozulunca Bozoklu'nun, "Kadınları burada da konuşturmadılar" esprisi, salondakileri güldürdü.

'SEYİRCİ GİBİ İZLE KIZIM ŞEBNEM'

Jüri ile film ekibinin birbirinden ayrı otellerde kaldığını anlatan Bozoklu, "Jüri ördek ailesi gibi her yere birlikte gidiyor. Jüri olmak bizim için okul gibi. Günde 3 film izliyorum, keyfimiz çok yerinde. Film festivallerini izlemeye gittiğimde sonuçları beğenmediğim çok olmuştur, büyük ihtimalle bizim başımıza da gelecek. Ben iyi bir seyirciyim, seçmek üzere izlemenin başka bir felsefesi var. Bu jürideyken, 'Seyirci gibi izle kızım Şebnem' diye kendimi motive ediyorum" dedi.

KIZ ARKADAŞI İÇİN MERT FIRAT'TAN ÖZEL İSTEK

Söyleşi esnasında bir seyirci kız arkadaşı için Mert Fırat'ın bir şeyler söylemesini isteyerek telefonunun kamerasını Fırat'a uzattı. Fırat'ın "Sevgiler, saygılar bir dahaki festivale bekliyoruz" sözleri gülüşmelere neden oldu.

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