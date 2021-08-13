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Mert Öcal Survivor All Star'a gidecek mi?

13.08.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasındaki başarısıyla adından söz ettiren Mert Öcal, tekrar Survivor’a katılıp katılmayacağını yanıtladı.

Mert Öcal Survivor All Star'a gidecek mi?

Kariyerine modellikle başlayıp oyunculukla devam eden ve Survivor yarışmasına katılmasının ardından Panorama programındaki yorumcu kimliği ile adından sıkça söz ettiren Mert Öcal, İstinye’de objektiflere yansıdı.

Objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Mert Öcal, yeni sezonda yapılması planlanan 'Survivor All Star' yarışmasına katılıp katılmayacağı sorulunca, "O daha belli değil, karar vermek zor ama gitme ihtimalim var" yanıtını verdi.

Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere teşekkür eden Mert Öcal, aracına binerek AVM'den ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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