Mert Öcal ve Sude Burcu arasında ne oldu? Acun Ilıcalı "15 yıllık Survivor tecrübemde böyle bir şey duymadım" dedi

Survivor fragmanında yaşananlar sosyal medyanın gündeminde. Twitter'ın en çok konuşulan yarışmacısı Mert Öcal ve Sude Burcu arasında neler yaşandı? Adada olayların karıştığı yeni bölümde Acun Ilıcalı yaşananları, "15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım" açıklamasında bulundu.

Yeni bölüm fragmanında Survivor Mert'in "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dediği görülüyor. Sude ise gözyaşlarına boğuluyor.

MERT ÖCAL'İN NİSA'YA TEPKİSİ GÜNDEMDE!

Nisa ile Mert arasında yaşanan gerilimde Mert, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" sözleri ile Nisa'yı suçladı. Survivor Aycan'ın "Ogeday ve sen ayıp ettiniz" sözlerine ise Nisa "Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını veriyor.

Mert, "Ben gözümün önünde gördüklerimi anlatayım mı Nisa ister misin?" sözleri ise herkesi meraklandırdı. Sosyal medyada da bu yanıtlar uzun süre konuşuldu.

Yaşanan bu gerilim konseyde de masaya yatırılıyor. Survivor Ogeday konseyde yaptığı açıklamada, "Bildiğim bir şeyi söylemek zaten kolay değildi. Ben de hepsini söyleyemedim. Eğer ki kendi de ismi gibi Mert ise bunu açık bir şekilde söyler" sözlerini kullanıyor.

Tüm bu yaşananlar boyunca Sude'nin çok gergin olduğu kameralara yansıyor. Yaşananların ayrıntısı ise Survivor'ın yeni bölümünde açıklık kazanacak.



