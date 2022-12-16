MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılacak mı? Şoke eden paylaşım

Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılacak mı? Şoke eden paylaşım

16.12.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizi gündemine dair haberler paylaşan bir Twitter hesabı, Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını'ndan ayrılacağını, yerine ise Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz'ın geleceğini söyledi. Yiğit Poyraz'dan konu hakkında ilk paylaşım geldi.

Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılacak mı? Şoke eden paylaşım

Bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Survivor yıldızı Yiğit Poyraz'ın Yalı Çapkını dizisinde rol alacağı öne sürüldü. Yiğit Poyraz, sosyal medyayı sarsan iddiayı tiye aldı.

Yiğit Poyraz Yalı Çapkını dizisine mi katılacak? ''Mert Ramazan Demir'in yerine geliyor'' denince...

Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka arasında yaşanan kavga sonrası, dizinin akıbeti hakkında soru işaretleri oluştu. Yazılı basında yer alan bilgiye göre; OGM Pictures'in yılbaşı partisinde alkolün dozunu kaçıran Mert Ramazan Demir, partneri Afra Saraçoğlu hakkında çirkin sözler sarf etti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu olan Kubikay Aka ise Mert Ramazan Demir'e 'Herkes hareketlerine dikkat edecek' dedi.

Survivor yıldızı Yalı Çapkını dizisine mi katılacak? ''Mert Ramazan Demir'in yerine geliyor'' denince...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jakuzide keyif! "Rahatsız etmeyin" notuyla paylaştıJakuzide keyif! "Rahatsız etmeyin" notuyla paylaştı
Göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Kocası sessiz kalamadıGöğüs dekolteli pozlarını paylaştı! Kocası sessiz kalamadı
Günler sonra vizyona girecekti! Yasak kararı getirildiGünler sonra vizyona girecekti! Yasak kararı getirildi
Anahtar Kelimeler:
Yiğit Poyraz Mehmet Ali Erbil sevgilisi ele söyledi ali erbil

En Çok Okunan Haberler

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Arda Güler transferinde mutlu son

Arda Güler transferinde mutlu son

Türkiye onu 'Yalçın Abi' olarak tanıdı! Son halini gören inamamadı

Türkiye onu 'Yalçın Abi' olarak tanıdı! Son halini gören inamamadı

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.