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Mert Yağız Köksal’ın ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Çocuğun ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı.

Köksal’ın ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı getirildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yağız Köksal Yayın Yasağı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nie suclu yandaş birimi
Yayın yasağı getirilmesi iyi bence. Vallahi billahi o çocuğu her gördüğümde ağlıyorum. Allah anasına babasına sabır versin güç versin. Kimseye de göstermesin böyle bir acı.
sevep
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