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Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okulda fenalaşarak, hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören ve dün okulda fenalaşan 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, ilk bilgilere göre sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

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Mert Yağız Köksal Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kantinlerde saçma sapan şeyler satılıyor cimere yazdığım halde denetliyoruz diye geçiştirdiler.
Allahım sen sabır ver ailesine..eceli bu kadarmış yavrucagızın..çikolata yerken de su içerken de hatta otururken de ölebiliyor işte insan evladı...
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