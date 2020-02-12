Merter'de motosikletli kuryenin korkunç ölümü kamerada

Şirinevler'deki iş yerine giden moto kurye Engin Ateş (29), 7 Ocak'ta motosikletin su birikintisine girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yolda sürüklenirken Engin Ateş düşerek yol kenarındaki bariyere çarptı. Evli ve bir çocuk babası olan Engin Ateş bariyerin alt kısmından omzuna aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi.

Yol kenarında bulunan ve "katil bariyerler" olarak adlandırılan bariyerlerin ayak kısımları, bugüne kadar yaşanan pek çok motosiklet kazasında sürücülerin ölümüne ve uzuv kayıplarına neden oldu. Bu kazaların ardından harekete geçilmiş, bariyerlerin ayak kısımları "motosiklet bariyeri" olarak da ifade edilen ek metal plaka ve sert plastik plakalarla kapatılmıştı. Ancak İstanbul'da pek çok yerde hala alt kısmı açık bariyerler bulunuyor. Motosiklet sürücüleri ve moto kuryeler kazalarda ölümlere neden olan eski tip bariyerlerin tamamen ortadan kaldırılmasını ve ayak kısımlarının çelik bariyerlerle kapatılmasını talep ediyor.

"BARİYERLERİN ALTI KAPALI OLSAYDI KARDEŞİM HAYATTA OLABİLİRDİ"

Kazada yaşamını yitiren kendisi de moto kuryelik yapyan Engin Ateş'in ağabeyi Halit Ateş, "Biz senelerdir mücadele veriyoruz. Katil bariyerler dediğimiz bu bariyerler bizde bir can daha aldı. Ne söylesek boş. Ben de motorlu kuryeyim. Yağmurlu bir günde maalesef hava şartlarından dolayı kocaman bir su birikintisinden dolayı kaza meydana geldi. Bariyer yüzünden tam olarak sağ omuz kısmından darbe alıyor. Direkt orada o bariyerlerin altı kapalı olsaydı belki de şu an kardeşim hayatta olabilirdi. Bu katil bariyerler dediğimiz bariyerler yüzünden maalesef 29 yaşında kardeşimi kaybettim. Daha önce de kaç tane arkadaşımızı bu yüzden kaybettik. Bu bariyerlerin altını kapatmalarını istiyoruz. Tek temennimiz budur. Başka Engin'ler ölmesin diye" şeklinde konuştu.