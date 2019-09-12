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Mert'i, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için bıçaklamış

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kavga ettiği Mert Karaman'ı (19) bıçaklayarak, öldüren F.Ö.'nün (17) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Mert'i, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için bıçaklamış

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kavga ettiği Mert Karaman'ı (19) bıçaklayarak, öldüren F.Ö.'nün (17) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. F.Ö.'nün, Karaman'ı kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için kavga ettikleri sırada bıçakladığını, amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.
Olay, dün gece saatlerinde, Körfez'e bağlı Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ö., kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Mert Karaman ile buluştuğu boş arazide tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken ikili, birbirine bıçak çekti. Karaman, bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, F.Ö. ise göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı.
Kavga sonrası F.Ö., olay yerinden kaçarken, Karaman da araziye gelen arkadaşlarınca otomobille hastaneye götürülmek istendi. Arkadaşları, yol üzerinde karşılaştıkları sağlık ekibine Karaman'ı teslim etti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mert Karaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
F.Ö., olayın ardından polis ekiplerince dün İzmit'te yakalandı. Gözaltındaki F.Ö.'nün polise verdiği ifade ortaya çıktı. F.Ö.'nün, Mert Karaman'ı kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı için kavga ettikleri sırada bıçakladığını, amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

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