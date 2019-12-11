HABER

Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okulda fenalaşarak, hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtildi.

Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı

ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) okulda fenalaşarak, hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda eğitim gören ve dün okulda fenalaşan 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Köksal'ın, kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, ilk bilgilere göre sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FOTOĞRAFLI

Mert'in ölümüyle ilgili açıklama: Okulda şırınga şeklindeki oyuncak çikolatayı yerken fenalaştı

Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü
Çerkezköy’de korku dolu anlarÇerkezköy’de korku dolu anlar
İstanbul’da sahte içki operasyonuİstanbul’da sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

Cinsel istismar iddiası bulunan öğretmen intihara kalkıştı

Suruç belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.