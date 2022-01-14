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Merve Aydın kimdir, aslen nereli ve eşi kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında?

14.01.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak isimlerden biri de geçtiğimiz sezonlarda adından çokça söz ettiren Merve Aydın olacak. Survivor'ın en iddialı isimlerinden Merve Aydın, ilk olarak 2014 sezonuna katılmış fakat asıl çıkışını 2015'te yapmıştı. Peki Merve Aydın kimdir, aslen nereli ve eşi kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Merve Aydın kimdir, aslen nereli ve eşi kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında?

Survivor 2022 yarışmacılarından biri olan Merve Aydın, geçtiğimiz sezonlarda birinciliği kıl payı kaçırmıştı. İddialı tavrıyla bilinen başarılı isim yarışma sonrası evlenmişti. Peki Merve Aydın kimdir, aslen nereli ve eşi kim?

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Merve Aydın, ENKA spor kulübünün sporcusudur. Merve Aydın, 2008 senesinde Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelmiştir ve gümüş madalyayı almaya hak kazanmıştır. 2011 senesinde ise İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci olmuştur. Yine 2011 senesinde Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır.

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Aydın ayrıca 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle de büyük ses getirmiştir. Yarış esnasında sakatlanan sporcu, 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirmiştir.

MERVE AYDIN'IN EŞİ KİMDİR?

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Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir ve 'Barlas' isminde bir erkek çocukları bulunmaktadır.

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TV8 survivor
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