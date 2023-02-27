Merve Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Deprem paylaşımlarıyla dikkat çeken Survivor Merve Aydın 2. Sayfa'da!

Merve Aydın, 27 Şubat 2023 Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merve Aydın atletizm alanında birçok başarı elde etmiştir. İşte eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın hakkında merak edilenler...

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy'de doğdu.

Merve Aydın orta mesafe koşan Türk atlet. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir.

Atletizm alanında birçok başarı elde eden Merve Aydın, 2013'te Bana Her Şey Yakışır programına da katıldı. Ayrıca reklam filminde de rol aldı.

1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Mehmet Barlas Filiz adında bir erkek çocuğu annesi oldu.





