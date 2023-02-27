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Merve Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Deprem paylaşımlarıyla dikkat çeken Survivor Merve Aydın 2. Sayfa'da!

27.02.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Aydın, 2. Sayfa magazin programının deprem özel yayınına konuk oldu. Survivor All Star 2022 ile 2014 ve 2018 sezonlarında yarışan ünlü atlet, merak konusu oldu. Peki, Merve Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, deprem paylaşımlarıyla dikkat çeken eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın hayatı ve biyografisi...

Merve Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Deprem paylaşımlarıyla dikkat çeken Survivor Merve Aydın 2. Sayfa'da!

Merve Aydın, 27 Şubat 2023 Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merve Aydın atletizm alanında birçok başarı elde etmiştir. İşte eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın hakkında merak edilenler...

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy'de doğdu.

Merve Aydın orta mesafe koşan Türk atlet. 800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir.

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

Atletizm alanında birçok başarı elde eden Merve Aydın, 2013'te Bana Her Şey Yakışır programına da katıldı. Ayrıca reklam filminde de rol aldı.

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Mehmet Barlas Filiz adında bir erkek çocuğu annesi oldu.

Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında ve nereli?

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