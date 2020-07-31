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Merve Boloğur sevgilisi Burak Dayı ile nişanlandı mı? İşte Merve Boloğur yeni Instagram fotoğrafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

Uzun yıllardır yalnız olan Merve Boloğur geçtiğimiz günlerde hayranı olduğu iddia edilen yeni sevgilisi Burak Dayı ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Yeni bir aşka yelken açan Merve Boloğur'un her paylaşımda mutluluğu gözlerinden okunuyor. Kurban Bayramı'nın ilk gününde paylaştığı fotoğrafta parmağını kalp emojisi ile kapatması akıllara "Merve Boloğur nişanlandı mı" sorusunu getirdi...

Merve Boloğur sevgilisi Burak Dayı ile nişanlandı mı? İşte Merve Boloğur yeni Instagram fotoğrafı!

Popçu Murat Dalkılıçla bir dargın bir barışık devam eden evliliğini bitiren ve boşandıktan sonra bir süre sessiz kalan Merve Boluğur, 2020 yazına yeni sevgilisi Burak Dayı ile girdi. Burak Dayı ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını peş peşe paylaşan Boloğur'un mutluluğu hem fotoğraflarına yansıdı hem de takipçilerini mutlu etti.

Merve Boloğur yeni sevgilisi Burak Dayı ile nişanlandı mı?

Yeni sevgilisi Burak Dayı ile Alaçatı'da uzun süredir tatil yapan Merve Boloğur'un, bugün Instagram sayfasından paylaştığı bir fotoğrafta, parmaklarını kalp emojisi ile kapatması dikkat çekti. Mutluluğu her paylaşımında gözlerinden okunan güzel yıldızın, yeni sevgilisi Burak Dayı ile nişanlanıp nişanlanmadığı merak konusu oldu. Parmağını kalp emojisi ile kapatan Boloğur'un takipçileri, kalp emojisinin altında nişan yüzüğü olduğunu düşünmeye başladı. Merve Boloğur Burak Dayı ile nişanlandı mı sorularına merakla cevap arayan sevenleri, Boloğur'dan müjdeli haber gelmesini dört gözle bekliyor.

İşte Merve Boloğur'un paylaştığı o fotoğraf:

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