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Merve Boluğur sevgilisinin yüzünü gösterdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 12:05 | Son Güncelleme

Karantina döneminde aldığı kararları normalleşme sonrasında erteleme yoluna giden oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımı ile yeni bir aşka yelken açtığını gösterdi. Merve Boluğur sonunda sevgilisinin yüzünü de açık açık gösterdi.

Merve Boluğur sevgilisinin yüzünü gösterdi!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğinin sona ermesinin ardından aşk hayatına uzun bir süre ara veren Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

Oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015’te evlenmiş, çift iki yıl sonra boşanmıştı. Uzun bir süredir aşk hayatında yalnız olan Merve Boluğur, Instagram’dan paylaştığı aşk fotoğrafıyla dikkat çekti.

Güzel oyuncu, sevgilisinin alnını öptüğü anları kalp emojisiyle Instagram’dan paylaştı. Bu paylaşımı gündem olunca ise genç oyuncu sevgilisinin yüzünü açık açık paylaşarak "gerçek" notunu düştü.

Capture

Merve Boluğur yeni aşkıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı. Bir röportajında “Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor” diyen oyuncuya hayranları “Kumralı yine kaptın” diye takıldı.

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