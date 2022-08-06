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Merve Boluğur açtı ağzını yumdu gözünü! "İstesem bir dizide başrol oynarım, derdi size mi düştü?"

06.08.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler ismi Merve Boluğur, hakkında konuşulanlara ilişkin yanıt olarak, sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. Boluğur'un gönderisinde, "İstesem bir dizide başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü?" ifadeleri de yer aldı.

Merve Boluğur açtı ağzını yumdu gözünü! "İstesem bir dizide başrol oynarım, derdi size mi düştü?"

Merve Boluğur son zamanlarda hem açıklamaları hem sosyal medya pozlarıyla en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Oyuncu kimliğiyle tanınan Boluğur, seslendirdiği parça ile de gündemde uzun süre yer almıştı. Şimdilerde yeni ilişkisiyle anılan Boluğur, kendisi hakkında konuşulanlara ilişkin yanıt içeriğinde bir gönderi yayınladı.

Merve Boluğur açtı ağzını yumdu gözünü!

"DERDİ SİZE Mİ DÜŞTÜ?"

Merve Boluğur, kendisini sosyal medya hesabından ifade etti. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugüne kadar kendimi var ettim. Elalem ne der diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendi hayatınızı yaşayın çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonlarına ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca..."

Merve Boluğur açtı ağzını yumdu gözünü!

"YAS TUTAN KIZ İMAJI LANSE EDİLİYOR"

'Yas tutan kız imajı' ya da 'psikolojik yaftamalar'dan rahatsız olan Boluğur, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı: "Erkek arkadaşım oluyor fakat nedense yas tutan kız imajı lanse ediliyor... Ya da içimden geldiği kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar... Afedersin herkes kendi psikolojisinde boğulsun elalemin ünlü olmaya çalışanları ayrı konuşur... Beni kıskanan herkes bir konuştu çünkü üzerimden senelerdir artık duracaksınız.

Merve Boluğur açtı ağzını yumdu gözünü!

"HAKKIMDA KONUŞANI MAHKEMEYE VERECEĞİM"

"Hiçbirinize ihtiyacım yok ama sizin var herhalde. Az erkek olun da susun artık... İstediğim zaman şarkı da söylerim, istediğim gibi oturur kalkarım kimsenin de haddi ama piyasa ahlaksızları çukurda oldukları çok anlayamazlar. Namusuyla ayakta kalmaya çalışan insanları... Bir daha hakkımda konuşanı mahkemeye vereceğim şaklaban serisi..."

Merve Boluğur açtı ağzını yumdu gözünü!

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