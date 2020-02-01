Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sormaları üzerine, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" açıklamasını yaptı.
Merve Boluğur: Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Merve Boluğur, uzun bir aradan sonra Bebek'te ortaya çıktı.
MERVE BOLUĞUR GECELERDE
Bir erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar mekanda eğlenen Boluğur, çıkışta gazetecilerin objektiflerine yakalandı.
"AKSİYON MU YARATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?"
Çiçek satıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sormaları üzerine, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Boluğur, daha sonra arkadaşlarının kullandığı araçla Bebek'ten ayrıldı.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, popçu Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.
Boluğur'un geçtiğimiz aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.
DOSTLARINI SİLDİ
Cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Boluğur, tüm arkadaşlarını sosyal medya hesabından silmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Boluğur'un Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunuyor.
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