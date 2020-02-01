MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur: Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?

Merve Boluğur: Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gece bir erkek arkadaşıyla birlikte Bebek'te görüntülendi.

Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sormaları üzerine, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Merve Boluğur: Aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Merve Boluğur, uzun bir aradan sonra Bebek'te ortaya çıktı.

MERVE BOLUĞUR GECELERDE

MERVE BOLUĞUR GECELERDE
Bir erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar mekanda eğlenen Boluğur, çıkışta gazetecilerin objektiflerine yakalandı.

"AKSİYON MU YARATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?"

"AKSİYON MU YARATMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?"
Çiçek satıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Boluğur, muhabirlerin yanındaki erkek arkadaşını sormaları üzerine, "Kendinize aksiyon mu yaratmaya çalışıyorsunuz? Anlamadım. Bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Boluğur, daha sonra arkadaşlarının kullandığı araçla Bebek'ten ayrıldı.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, popçu Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.
Boluğur'un geçtiğimiz aylarda boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.

DOSTLARINI SİLDİ

DOSTLARINI SİLDİ
Cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Boluğur, tüm arkadaşlarını sosyal medya hesabından silmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan oyuncu, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Boluğur'un Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunuyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merve boluğur, magazin,

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bukadar güzel kızlar neden böyle ayıları seçer? yazık
Lokum...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damla Ersubaşı eşinin tartışma yaratan şiiri hakkında konuştu

Eşinin tartışma yaratan şiiri hakkında konuştu

Eski aşıklar Hakan Ural ve Özlem Yıldız 20 yıl sonra yan yana!

Eski aşıklar 20 yıl sonra yan yana!

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: Bana doğru bak

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 31Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Fatih Ürek'ten şaşırtan karar! Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta finalinde büyük sürpriz!

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 31 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da elenen isim belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.