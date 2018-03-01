MAGAZİN

Merve Boluğur arabasını şaşırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Merve Boluğur önceki akşam Angie Bebek’te bir davete katıldı

Merve Boluğur arabasını şaşırdı

Kulübü gece yarısı terk eden Merve Boluğur valeden anahtarını alıp aracına yöneldi.

'MERVE HANIM O SİZİN ARABANIZ DEĞİL'

Kapıyı açmaya çalışırken görevlinin “Merve Hanım, o sizin arabanız değil” uyarısıyla şaşırdı. Sonra da gülmeye başladı. Bir süre sonra getirilen otomobiline binip uzaklaştı.

MERVE BOLUĞUR EMİR AYDEMİR İLE BİRLİKTE

Merve Boluğur, Ağustos 2015’te evlendiği Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017’de boşanmıştı. Boşanmanın ardından Murat Dalkılıç Hande Erçel'le, Merve Boluğur da Emir Aydemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift ilk tatillerini Uludağ’da yaptı.

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merve boluğur Angie Bebek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ay.. kıyamamam. Umarım kendisinde bir şey yoktur..
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