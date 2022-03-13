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Merve Boluğur askılı bluzla "Karda güneşleniyorum" pozu verdi

13.03.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkili kar yağışına dair sosyal medyada paylaşımlar yapılırken oyuncu Merve Boluğur yine kendine has paylaşımıyla park yarattı. İp askılı bluzuyla kara çıkan ve garip hareketleriyle dikkat çeken oyuncu soğuğa aldırmadı.

Merve Boluğur askılı bluzla "Karda güneşleniyorum" pozu verdi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur "Karda güneşleniyorum" pozu verdi.

Garip hareketler yapan Merve Boluğur hemen sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Oyuncuya Seda Sayan gülücük emojileriyle yanıt verdi. Merve Boluğur yorumlarda ise "Kafama eseni yaptım yine" dedi.

Merve Boluğur'un bu pozuna "Ne yapmaya çalışıyorsun?", "Hasta olacaksın", "Çıplak çıkmış kara ama ilk kafa üşümüş belli" yorumları yapıldı.

Merve Boluğur gelen yorumlardan sonra "Yanıyoruz" dedi.

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Merve Boluğur
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