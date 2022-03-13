Merve Boluğur askılı bluzla "Karda güneşleniyorum" pozu verdi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kar yağarken soğuğa aldırmadan bahçeye ip askılı bluzla ve sütyensiz çıkan Merve Boluğur "Karda güneşleniyorum" pozu verdi.

Garip hareketler yapan Merve Boluğur hemen sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oyuncuya Seda Sayan gülücük emojileriyle yanıt verdi. Merve Boluğur yorumlarda ise "Kafama eseni yaptım yine" dedi.

Merve Boluğur'un bu pozuna "Ne yapmaya çalışıyorsun?", "Hasta olacaksın", "Çıplak çıkmış kara ama ilk kafa üşümüş belli" yorumları yapıldı.

Merve Boluğur gelen yorumlardan sonra "Yanıyoruz" dedi.

