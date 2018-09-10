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Merve Boluğur'dan 'bikinili' poz! Önce paylaştı sonra sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

Merve Boluğur, “Artık geçmişte yaşananlarla gündeme gelmek istemiyorum” diyerek isyan etmişti. Hayatında yeni bir sayfa açan oyuncu soluğu tatilde aldı. Siyah bikinisiyle güneşlenirken fotoğrafını “Güneş banyosu” notuyla Instagram’da paylaştı sonra sildi.

Merve Boluğur'dan 'bikinili' poz! Önce paylaştı sonra sildi

Merve Boluğur, iki yıl evli kaldığı Murat Dalkılıç'tan Ekim 2017'de boşanmıştı. Murat Dalkılıç ayrılıktan 3 ay sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı. Merve Boluğur'un adı ise Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karıştı. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Merve Boluğur, “Artık geçmişte yaşananlarla gündeme gelmek istemiyorum” diyerek isyan etmişti. Hayatında yeni bir sayfa açan oyuncu soluğu tatilde aldı. Siyah bikinisiyle güneşlenirken fotoğrafını “Güneş banyosu” notuyla Instagram’da paylaştı sonra sildi.

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Boluğur, hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Son dönemde hakkımda çıkan asılsız haberler ve sosyal medyada gördüğüm haksız yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Ben, 17 yaşından bu yana kendi ayakları üzerinde duran ve yaşadığı tüm olumsuzluklar karşısında dik duruş sergileyen bir kadınım. Bulunduğum noktaya da kimseye ihtiyaç duymadan geldim. Ancak son dönemde özel hayatım üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü üzülerek görüyorum.

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"Son dönemde hakkımda çıkan asılsız haberler ve sosyal medyada gördüğüm haksız yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Ben, 17 yaşından bu yana kendi ayakları üzerinde duran ve yaşadığı tüm olumsuzluklar karşısında dik duruş sergileyen bir kadınım. Bulunduğum noktaya da kimseye ihtiyaç duymadan geldim. Ancak son dönemde özel hayatım üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü üzülerek görüyorum.

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Bugüne dek kendime saygımdan dolayı konuşmamayı tercih ettim. Ne yazık ki ben sessiz kaldıkça, hakkımdaki haberlerde bahsi geçen konulardan uzak yaşamaya çalıştıkça üstüme gelindi. Bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldım. Adı üstünde geçmiştir. Artık geçmişte yaşananlarla gündeme gelmek istemiyorum. Gazetecilerden de haber yaparken daha itinalı olmalarını rica ediyorum."

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İşte Merve Boluğur'un önce paylaştığı sonra sildiği fotoğraf...

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