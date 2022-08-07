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Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a jet yanıt: "Bu kaçıncı şov koçum?"

07.08.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, aranjör sevgilisi Mert Aydın yanındayken eski eşi Murat Dalkılıç'ın açıklamalarının sorulması üzerine küplere bindi. Ünlü oyuncu Merve Boluğur, magazin muhabirini "Ne kadar çirkin bir hareket bu. Yanımda erkek arkadaşım var farkında mısın? Soru sormayı öğren öyle gel. Yanımda sevgilim var." diyerek uyardı. Ünlü oyuncu bugün akşam saatlerinde hem Murat Dalkılıç hem de hakkında haber yapan basın mensupları ile ilgili paylaşımda bulundu. İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a jet yanıt: "Bu kaçıncı şov koçum?"

Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur'un boşanma sonrası kendisini toparlayamayıp psikolojik olarak zor günler geçirdiğinin iddia edilmesi üzerine geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulundu. Yüzlerce nefret dolu mesaj aldığını belirten Murat Dalkılıç, ayrılmalarının ardındaki nedeni Merve Boluğur'un isterse açıklayabileceğini vurguladı. Merve Boluğur, bu açıklama sonrası aranjör sevgilisi Mert Aydın ile görüntülendi.

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MERVE BOLUĞUR ESKİ EŞİNİN AÇIKLAMALARI SORULUNCA KÜPLERE BİNDİ

Bir magazin muhabiri ünlü oyuncuya eski eşinin açıklamalarını sordu. Merve Boluğur bunun üzerine erkek arkadaşının yanında eski eşi ile ilgili soru sorulmasına sinirlendi.

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Ünlü oyuncu muhabiri şu sözlerle uyardı:

"Ne kadar çirkin bir hareket bu. Yanımda erkek arkadaşım var farkında mısın? Soru sormayı öğren öyle gel. Yanımda sevgilim var."

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MERVE BOLUĞUR'DAN ÇARPICI SÖZLER

Aradığı aşkı Mert Aydın'da bulan ünlü oyuncu Merve Boluğur, bu görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine paylaşımda bulundu.

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"KİMSE BENİ AĞZINA SAKIZ EDEMEZ"

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım. Çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de hep saygımdandı. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek.

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"YANINDAKİ KADINA SAYGIN OLSUN"

Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin ne ez. Son kez söylüyorum. Benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokulmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya! Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de Merve açıklasın falan. Bu kaçıncı şov koçum?

Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekçikler uzak durun benden. Ne kimseye laf attım bugüne kadar ne birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız. ama bu böyle biline. Cahil kesimin psikolojik baskılarından da sıkıldım. İşsiz misiniz bu kadar psikolog kesildiniz. Sığ kafalarınızla uzayın ağabey... Ben Merve'yim sadece. Benim de hayatıma saygı duyulacak..."

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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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