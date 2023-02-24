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Merve Boluğur'dan tartışma yaratacak sözler! "Erkekler kapatılsın"

24.02.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Aydın ile ayrılığının ardından uzun süre gündemden düşmeyen Merve Boluğur sosyal medya hesabından sorulan bir soruya kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncu bir takipçisinin “Neden hayatında kimse yok?” sorusuna tartışma yaratacak bir yanıt verdi.

Merve Boluğur'dan tartışma yaratacak sözler! "Erkekler kapatılsın"

Ekim ayında Mert Aydın ile evlenen ve kısa bir süre sonra ayrılık kararı veren Merve Boluğur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemde yer alıyor. Boluğur Instagram hesabından takipçilerin sorularını yanıtladı. Neden hayatında birinin olmadığını soran takipçisine "Erkekler kapatılsın" diyerek yanıt verdi.

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"ERKEKLER KAPATILSIN"

Güzel oyuncu bir takipçisinin "Neden hayatında birisi yok veya aşık olacağın adamı nasıl isterdin?" sorusuna, "Erkekler kapatılsın. Ya basit şeyler erkek enerjisi yüksek adam seviyorum. Kadın kafasını çözmüş adam beni çok etkiler. Sahiplenici bir de... ve tabi ki eğlenebileceğim" yanıtını verdi.

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SİNEMA FİLMİ GELİYOR

Yeni bir projeye başlama niyetinin olup olmadığının sorulması üzerine Boluğur, "Evet sinema filmi için menajerim ilgileniyor şu an" dedi.

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"ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"

Daha önce iki kere dünyaevine giren Merve Boluğur bir takipçisinin "Evlenmek istiyor musun?" sorusuna "Ya evlenmek değil de çocuğum olsun istiyorum" yanıtını verdi.

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