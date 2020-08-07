Merve Boluğur’dan ‘taş’ çıkartan fotoğraf!

Yalnızlığını sanat direktörü Burak Dayı ile sonlandırılan Merve Boluğur mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Sevgilisiyle romantik paylaşımlar yapan Merve Boluğur ilişkisiyle takipçilerinden tam not almayı başarıyor. Çeşme’de filizlenen aşkın tohumları şimdilerde Antalya’da atılmaya devam ediyor. Çeşme’de tatil yapan çift bu sefer de yönünü Antalya’ya çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde Manavgat Şelalesi’ne giden ikili Antalya’nın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfediyor. Sevgilisi Burak Dayı ile tatilinin mutlu anlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncunun hayranları fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.

‘TAŞIN ÜSTÜNE TAŞ OTURDU’

Yeni ilişkisinde keyfi yerinde olduğu her halinden anlaşılan Merve Boluğur Antalya tatilinden anları fotoğraflarıyla hayranlarına da yaşatıyor. Beyaz şortu ve makyajsız haliyle poz veren güzel oyuncu bu kareyi “Olduğu gibi” notuyla paylaştı.

Merve Boluğur’un fotoğrafına yorum yapan yakın arkadaşı Cihan Ersözlü’ye (Cihanna) verdiği yanıt sosyal medyayı salladı. Cihanna’nın “Hep böyle oturursun” yorumuna güzel oyuncu “taşın üstüne taş oturdu” cevabını verdi. Merve Boluğur'un gönderisinin yorumlarını sınırlandırması gözlerden kaçmadı.

