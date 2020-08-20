Merve Boluğur dekoltesiyle dikkat çekti! Aşk açıklaması

Sürpriz aşkı ile bir süredir magazin gündeminde yer alan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün sevgilisi Burak Dayı ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Kısa bir süre alışveriş yapan ve daha sonra bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili ısrarcı sorularına dayanamayan Merve Boluğur, şunları söyledi:

"O BENİM ÖZELİM"

"Anlatmayacağım tabii ki. Hadi öpüyorum sizi. Niye anlatayım? O benim özelim. Bir iş yapıyorum diye her şeyimi anlatacağım diye bir şey var mı? Yok. Anlattığım kadarını zaten sayfamda anlatıyorum."

Gelecek sezon ekranlarda olup, olmayacağı da sorulan Boluğur, "Var bir şeyler, okuyorum. Tam kesin olacak diyemem ama istiyorum" açıklamasını yaptı.



