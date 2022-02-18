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Merve Boluğur "Emre Kaya ile aşk yaşıyor" iddiasına son noktayı koydu! Sarmaş dolaş yakalanınca...

18.02.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen ancak, "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunan oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ünlü popçu ile dans ederken kameralara yansıdı. Bir magazin sayfasının paylaştığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Boluğur, aşk iddialarına son noktayı koydu.

Merve Boluğur "Emre Kaya ile aşk yaşıyor" iddiasına son noktayı koydu! Sarmaş dolaş yakalanınca...

Güzel süredir ekranlarda gözükmeyen Merve Boluğur kendisine yeni bir kariyer planı çizdi. Müzik piyasasına giriş yapmaya hazırlanan güzel yıldız, albüm hazırlığına girdi. Bu süreçte de sık sık şarkıcı Emre Kaya'yla kamera yansıdı. İkili ile ilgili aşk dedikoduları çıkarken, Merve Boluğur "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunmuştu.

Merve Boluğur'dan 'Emre Kaya' açıklaması: ArkadaşızMerve Boluğur'dan 'Emre Kaya' açıklaması: Arkadaşız

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SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fakat güzel oyuncunun bu açıklaması Emre Kaya'yla stüdyoda çekilen samimi görüntüleri basına yansıyınca samimi bulunmadı. Tüm bunların ardından oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir mekana eğlenmeye gitti. Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans ederken paylaştığı videosu gündem olan Boluğur'un, Emre Kaya ile dans ettiği yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

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Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur, 3,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bu açıklama ile, 'aşk' iddialarına son noktayı koymuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kaya Merve Boluğur
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