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Merve Boluğur, Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ı sildi!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.01.2018 20:33 | Son Güncelleme 12 saat önce

Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç'ı eski eşi Merve Boluğur Instagram hesabından sildi. Merve Boluğur'un bu hamlesi üzerine şarkıcı Murat Dalkılıç da Merve Boluğur'u takip etmekten vazgeçti.

Merve Boluğur, Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ı sildi!

Oyuncu Merve Boluğur ile popçu Murat Dalkılıç, 2015 yazında Adile Sultan Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Çift, iki yıllık evliliklerini geçtiğimiz eylül ayında resmi olarak bitirdi. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur’un evliliğinin bitmesinin en büyük nedeni ise Murat Dalkılıç’ın Merve Boluğur’u esmer bir güzelle aldatması olarak gösterildi.

MERVE BOLUĞUR MURAT DALKILIÇ’I SİLDİ
Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı, yeni aşıkların ilk fotoğrafı da hafta sonu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Merve Boluğur, eski eşini sosyal medya hesabından sildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Merve eski kocasını halen seviyor..
MERVENIN BU HAREKETI EMINIM MURATI DEPRESYONA SOKAR::)))
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