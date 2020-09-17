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Merve Boluğur: Kraliçe gibi hissediyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 00:06 | Son Güncelleme

33 yaşına giren Merve Boluğur, Instagram hesabından doğum günüyle ilgili paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, "Kendimi kraliçe gibi hissediyorum. Giderek daha da sevmeyi keşfediyorum. Çok teşekkür ederim Yaradan'a çok şanslı bir kadınım. Keyifle, çılgınca, iyi ki doğdum" dedi.

Merve Boluğur: Kraliçe gibi hissediyorum

Merve Boluğur yaklaşık 2 ay önce sanat direktörü Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin aşkları kısa sürdü.

Sevgilisinden ayrılan Merve Boluğur, doğum gününde Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

merve

Havuzda çekilen fotoğrafını paylaşan Boluğur, şu notu düştü:

"Geçmiş yok! Anın farkındalığında, gelecek vizyonumda fakat her şey teslimiyette. Her şeye kabul. Kraliçe gibi hissediyorum. Giderek daha da sevmeyi keşfediyorum. Kendimi, anlıyorum, hak veriyorum, okşuyorum, gülüyorum kendi kendime kahkalarca.""Zihnim biraz daha özgürleşiyor. Coşkuya dalıp, hüzne izin verip, aşka açık. Derin duygular ne de olsa bizim işimiz. Bildiğimizi okumak da yolumuz. Annemin deyimiyle: Bir rüzgar gülüyüm ben. Bana göreyse bir yolcuyum, öğreniyorum devam ediyorum akışa uygun. Çok teşekkür ederim Yaradan'a çok şanslı bir kadınım. İç huzur sağladığı ve kolaylaştırdığı için. Niyetlerimin bir bir gerçekleştiği fakat onlarsız da iyi olan Merve'ye aferin. Daha iyi seylere hep. Her birimiz güzel bir hayatı hak ediyoruz. Aşkla, keyifle, çılgınca iyi ki doğdum."

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