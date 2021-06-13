Merve Boluğur: Maşallah deyin

Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur, sosyal medyadaki paylaşımıyla yine gündem oldu.



Kırmızılar içerisindeki fotoğrafını 3,7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından "Kraliçe. Maşallah deyin" notuyla yayınlayan Boluğur, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"HİÇ PROFESYONEL OLMAMIŞ"

Yüzünün yakın çekim halini de paylaşan Boluğur'a, takipçilerinden "Kirpik bozmuş", "Seni çok seviyorum ama kirpikler rahatsız etti", "Makyaj hiç profesyonek olmamış" gibi eleştiriler geldi.

