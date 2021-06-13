MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur: Maşallah deyin

Merve Boluğur: Maşallah deyin

13.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde oyunculuğun yanı sıra şarkı söyleyerek ve YouTube kanalı açarak gündemde olan Merve Boluğur (33), dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kendisine 'Kraliçe' diyen ünlü oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Merve Boluğur: Maşallah deyin

Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur, sosyal medyadaki paylaşımıyla yine gündem oldu.

60c5d91badcdeb25fcee8fbc
Kırmızılar içerisindeki fotoğrafını 3,7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından "Kraliçe. Maşallah deyin" notuyla yayınlayan Boluğur, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

60c5d91eadcdeb25fcee8fbe

"HİÇ PROFESYONEL OLMAMIŞ"

Yüzünün yakın çekim halini de paylaşan Boluğur'a, takipçilerinden "Kirpik bozmuş", "Seni çok seviyorum ama kirpikler rahatsız etti", "Makyaj hiç profesyonek olmamış" gibi eleştiriler geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Buket Aydın ve Emir Sarıgül tekneye binerken yakalandı! "Evlenmek istemiyorum" diyerek reddetmiştiBuket Aydın ve Emir Sarıgül tekneye binerken yakalandı! "Evlenmek istemiyorum" diyerek reddetmişti
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kovalamaca sonucu yakalandı! Haberi alan baba çılgına döndü

Kovalamaca sonucu yakalandı! Haberi alan baba çılgına döndü

Kahreden olay! Öğretmenler hayatını kaybetti

Kahreden olay! Öğretmenler hayatını kaybetti

Oğluyla başı dertte! Çırılçıplak görüntülendi

Oğluyla başı dertte! Çırılçıplak görüntülendi

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Bunu yapan bir akademisyen: Görünce midem bulanıyor

Bunu yapan bir akademisyen: Görünce midem bulanıyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü çiftin mutlu günü! Sessiz sedasız evlendiler

Ünlü çiftin mutlu günü! Sessiz sedasız evlendiler

Sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

O film için tacize katlandım

O film için tacize katlandım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.