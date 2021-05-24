Merve Boluğur: Popo kıvrımlarımı önemsiyorum

Son dönemde oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık ve YouTube kanalı açarak gündemde olan Merve Boluğur'un çarpıcı açıklamalarından satır başları şöyle:

Merve Boluğur

"ORADA DURAMIYORUM" "İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar. Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. 'Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var' demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım."

"Kendime saygı konusuda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. Psikiyatrlar yardımcı olabiliyor. Yaşadığım deneyimler, okuduğum kitaptaki karakterler de bir öğreti oluyor."

"KÖTÜ YORUMLARI ÖNEMSEMİYORUM" "Kötü yorumları önemsemiyorum. Kendimi alanımı korumak önemli. Kontrolümde olmayan kısımla ilgimi kesiyorum."

"Karşımızdaki insanı anlamaya yönelik hareket etmeliyiz. Mesela kaçan kovalanır bana çok çiçek alıyor diyebilirsin. Fakat o senin popülerliğin, güzelliğin için olabilir. O anki boşluktan olabilir. O insanı önemseyebildiğin zaman sağlam bir şeyler kurabilirsin."

"Prensiplerim var. Kendi hayatımın başrolündeysem yorumumu da dilediğim gibi kaleme almak hakkım."

"Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum."

HAYALİNDEKİ MESLEK "Hayalimdeki meslek sunuculuktu. Bu duygumu özgürlükle yaşadığım bir kanalım var."

"Yürüyüşü koyuyorum spor olarak hayatıma. Yürürken hayatımla ilgili kararlar aşamasında iyi bir muhakeme oluyor. Özellikle yolda gördüğüm hayvanlarla iletişim kurmak beni besliyor."