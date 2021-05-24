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Merve Boluğur: Popo kıvrımlarımı önemsiyorum

24.05.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalında kendi aşklarından ve ilişkilerin doğasından bahsetti.

Son dönemde oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık ve YouTube kanalı açarak gündemde olan Merve Boluğur'un çarpıcı açıklamalarından satır başları şöyle:

Merve Boluğur

"ORADA DURAMIYORUM"

"ORADA DURAMIYORUM"
"İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar. Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. 'Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var' demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım."
"Kendime saygı konusuda okuduğum kitaplar çok yardımcı oldu. Psikiyatrlar yardımcı olabiliyor. Yaşadığım deneyimler, okuduğum kitaptaki karakterler de bir öğreti oluyor."

"KÖTÜ YORUMLARI ÖNEMSEMİYORUM"

"KÖTÜ YORUMLARI ÖNEMSEMİYORUM"
"Kötü yorumları önemsemiyorum. Kendimi alanımı korumak önemli. Kontrolümde olmayan kısımla ilgimi kesiyorum."
"Karşımızdaki insanı anlamaya yönelik hareket etmeliyiz. Mesela kaçan kovalanır bana çok çiçek alıyor diyebilirsin. Fakat o senin popülerliğin, güzelliğin için olabilir. O anki boşluktan olabilir. O insanı önemseyebildiğin zaman sağlam bir şeyler kurabilirsin."
"Prensiplerim var. Kendi hayatımın başrolündeysem yorumumu da dilediğim gibi kaleme almak hakkım."
"Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum."

HAYALİNDEKİ MESLEK

HAYALİNDEKİ MESLEK
"Hayalimdeki meslek sunuculuktu. Bu duygumu özgürlükle yaşadığım bir kanalım var."
"Yürüyüşü koyuyorum spor olarak hayatıma. Yürürken hayatımla ilgili kararlar aşamasında iyi bir muhakeme oluyor. Özellikle yolda gördüğüm hayvanlarla iletişim kurmak beni besliyor."

"POPO KIVRIMALARIMI ÖNEMSİYORUM"

"POPO KIVRIMALARIMI ÖNEMSİYORUM"
"İnip kalkmalarım zaten meşhur. Çünkü popo kıvrımlarımı önemsiyorum. Hafif de kaslı bir görüntü. Fena değil. Sağlıklı bir bedenim var. Sürekli beraberiz ona saygı duyuyorum, iyi bakıyorum."
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Anahtar Kelimeler:
youtube Merve Boluğur
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