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Merve Boluğur şoke etti! 'Gerçek olamaz'

01.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bedava tatil için otelleri aradığı iddia edilen Merve Boluğur sarı peruklu haliyle takipçilerini korkuttu.

Merve Boluğur şoke etti! 'Gerçek olamaz'

Yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur imaj tazelemiş ve saçlarını kestirmişti. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Boluğur'un uzun yıllardır hep siyah olarak kullandığı saçlarını sapsarı gören hayranları şoke oldu.

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Merve Boluğur, sarı perukla çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı ve takipçileri tarafından “sakın yapma, düşünme bile, kendine gel” tarzında yorum aldı.

Merve Boluğur bedava tatil için bakın ne yaptı!Merve Boluğur bedava tatil için bakın ne yaptı!

Merve Boluğur'un sarışın hali ile şaşıran takipçileri "Hayır bu gerçek olamaz" yorumlarında bulundu.

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Merve Boluğur
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