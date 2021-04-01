Merve Boluğur şoke etti! 'Gerçek olamaz'

Yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur imaj tazelemiş ve saçlarını kestirmişti. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merve Boluğur'un uzun yıllardır hep siyah olarak kullandığı saçlarını sapsarı gören hayranları şoke oldu.

Merve Boluğur, sarı perukla çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı ve takipçileri tarafından “sakın yapma, düşünme bile, kendine gel” tarzında yorum aldı.

Merve Boluğur'un sarışın hali ile şaşıran takipçileri "Hayır bu gerçek olamaz" yorumlarında bulundu.

