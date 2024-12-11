Merve Boluğur son karesiyle sosyal medyayı salladı! Görenler aynı şeyi söyledi! ''Sil''

2015 yılında evlendiği Murat Dalkılıç ile yaşadığı ayrılık sonrası bir türlü toparlayamadığı konuşulan Merve Boluğur 2022 yılında DJ Mert Aydın ile dünyaevine girmişti.

Aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Merve Boluğur'un bu evliliği sadece 53 gün sürmüştü. Merve Boluğur şimdi de sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak deri elbisesi ile verdiği bir pozu paylaştı. Merve Boluğur'un bu gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Boluğur'a sosyal medyada; 'sil', 'gerçekten bunu beğendin mi?', 'lütfen sil bak yalvarıyorum', 'bunu kesinlikle silmelisin' gibi yorumlar yapıldı.