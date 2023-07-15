Merve Boluğur tekne gezisinden pozlarını paylaştı! Fotoğrafları yoruma kapattı! "Lütfen eski haline dön"

Merve Boluğur magazin basınında sıkça konuşulan ünlüler arasında yer alıyor. Evlilik ve boşanma süreçleri ile uzun süre adından söz ettiren Boluğur bu kez de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Eski haliyle kıyaslanan ünlü oyuncuya 'Lütfen eskiye dön' yorumları yapıldı.

Merve Boluğur çıktığı tekne gezisinden pozlar paylaştı. Keyifli olduğu gözlenen ünlü oyuncunun son hali ise dikkat çekti.

Şu sıralar eski halinden oldukça farklı bir görüntüye sahip olan Boluğur'a takipçilerinden adeta yorum yağdı.

Gelen yorumlara tepki olarak fotoğraflarını yorum yapmaya kapatan Boluğur'a 'Lütfen eski haline dön', 'Merve iyi misin', 'Her halinle güzelsin Merve' gibi yorumlar yapılmıştı.

Merve Boluğur 2015 yılında Murat Dalkılıç ile evlenmiş, 2017 yılında boşanmıştı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında da DJ Mert Aydın ile evlenen Boluğur, Aydın ile bir ay evli kalmış ve kasım ayında boşanmıştı.





