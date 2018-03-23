MAGAZİN

Merve Boluğur'un baş döndüren değişimi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2018 22:14 | Son Güncelleme

Sürekli saçlarının rengini değiştiren Merve Boluğur, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla da fanlarının başını döndürdü.

Merve Boluğur'un baş döndüren değişimi!

İlk olarak 2005 yılında yayınlanmaya başlayan Acemi Cadı adlı diziyle hayatımıza giren ve sonrasında kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkan Merve Boluğur, şimdilerde ekranlardan biraz uzakta kaldı.

Son birkaç yıldır hayatında inişler ve çıkışlar yaşayan, geride bıraktığımız yıl Murat Dalkılıç’la olan evliliğini sonlandıran Boluğur, şimdilerde sık aralıklarla değiştirdiği imajıyla haber oluyor. Bu değişiklikleri sayfalarına taşıyan fanları da altı farklı Merve’yi bir araya getirdi ve sayfaya koydu. Bu paylaşımı kaçırmayan Merve Boluğur, ‘Bu kadar da yetmez mi?’ şeklinde gelen yorumlara, “Yetmez” notunu düşerek esprili bir yanıt verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aman çok başımız döndü ????
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