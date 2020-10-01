Merve Boluğur keyif aldığı anları tek tek açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Cihanna lakaplı sosyal medya fenomeni Cihan Şensöz’ün Youtube kanalına konuk olan güzel oyuncu hayatında yeni bir döneme geçtiğini ifade etmişti. Sevgilisi Burak Dayı ile ilişkisini sonlandırmasının ardından iç dünyasına yöneldiğini belirten Boluğur, sosyal medya hesabında içinden geldiği gibi paylaşım yaptığını söylemişti. Son günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla meraklı bakışları üzerine toplayan başarılı oyuncu keyif aldığı anlarını anlattı.

‘HAYATIMIZI ZENGİNLEŞTİRELİM’

Annesi Nehra Boluğur ile İstanbul’un saklı köşelerini keşfetmekten zevk aldığını söyleyen güzel oyuncu paylaşımında keyifli anlarının listesini verdi.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte resim yapmaya başlayan başarılı sanatçı, “En çok gezmek... Yeni yerleri hissetmek, oraya ait özellikleri anlamak, oradaki anlarımı fotoğraflamak, bir deneyime, hobiye açılmak gibi şeyler bana keyif veriyor. Bir kereye mahsus geldiğimiz bu yerde hayatımızı zenginleştirelim” notunu ekledi.