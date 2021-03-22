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Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Instagram'dan fotoğrafını paylaştı!

22.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, daha önce bir hayranı ile sevgili olmuş ve uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Özel hayatı ile ilgili sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile olan evliliğini bitirdikten sonra, üniversite sınavına tekrar hazırlanmaya başlaması ile magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Merve Boluğur, şimdi de yeni sevgilisi ile magazin gündeminden düşmüyor!

Son zamanlarda şarkıcılık yapmaya da karar veren Merve Boluğur, yeni aşkı ile gündeme geldi. Merve Boluğur, 6 ay önce Burak Dayı ile olan ilişkisini bitirmişti. Merve Boluğur, ayrılıktan 6 ay sonra ise yeni sevgilisini sosyal medya hesabı üzerinden hayranları ile paylaştı. Merve Boluğur, son olarak Youtube üzerinden açtığı kanal ile abonelerine kendi hayat deneyimlerinden oluşan videolar hazırlıyor.

Merve Boluğur, özel hayatı ile sık sık gündeme gelirken, gizemli aşkı ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
Şarkıcı Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur, aşk orucunu geçtiğimiz yaz sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile bozmuştu.
Oldukça ses getiren Merve Boluğur ve Burak Dayı ilişkisi ise 6 ay önce son bulmuştu.
Burak Dayı ile ilişkisi altı önce noktalayan oyuncu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı ateş emojisiyle paylaştı.
33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ise henüz belli değil.
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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