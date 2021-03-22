Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Instagram'dan fotoğrafını paylaştı!

Son zamanlarda şarkıcılık yapmaya da karar veren Merve Boluğur, yeni aşkı ile gündeme geldi. Merve Boluğur, 6 ay önce Burak Dayı ile olan ilişkisini bitirmişti. Merve Boluğur, ayrılıktan 6 ay sonra ise yeni sevgilisini sosyal medya hesabı üzerinden hayranları ile paylaştı. Merve Boluğur, son olarak Youtube üzerinden açtığı kanal ile abonelerine kendi hayat deneyimlerinden oluşan videolar hazırlıyor.

Merve Boluğur, özel hayatı ile sık sık gündeme gelirken, gizemli aşkı ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur, aşk orucunu geçtiğimiz yaz sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile bozmuştu.

Oldukça ses getiren Merve Boluğur ve Burak Dayı ilişkisi ise 6 ay önce son bulmuştu.

Burak Dayı ile ilişkisi altı önce noktalayan oyuncu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı ateş emojisiyle paylaştı.