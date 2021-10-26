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Merve Boluğur'un son paylaşımı olay oldu! Siyahlar içinde iddialı poz

26.10.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Boluğur son olarak, İstanbul Boğazı manzarasıyla çekilen siyah mini etekli pozunu hayranlarıyla paylaştı. Güzel oyuncunun takipçileri ise fotoğrafa "Halloween güzeline bakın", "Çok güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

Merve Boluğur'un son paylaşımı olay oldu! Siyahlar içinde iddialı poz

Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, son günlerde ise Instagram hesabından sık sık siyah kıyafetleriyle çekilen pozlarını paylaşıyor.

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Güzel oyuncu bu defa arkada İstanbul Boğazı manzarasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Merve Boluğur, iddialı göğüs dekoltesini “tehlikeli” notuyla paylaştıMerve Boluğur, iddialı göğüs dekoltesini “tehlikeli” notuyla paylaştı

"HALLOWEEN GÜZELİNE BAKIN"

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Siyah mini etekli kıyafetiyle poz veren Boluğur'un paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Oyuncunun paylaşımına ise hayranları "Halloween güzeline bakın", "Çok güzelsin" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.


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Merve Boluğur Instagram
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