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Merve Boluğur mini şortuyla pozuyla gündem oldu! Görenler çıplak pozlarıyla tanınan Britney Spears'a benzetti

29.11.2023 07:29 | Son Güncelleme:
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35 yaşındaki Merve Boluğur oyunculuğundan çok hayatına dair yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu üstsüz pozunu paylaşınca Britney Spears yorumları gecikmedi. Spears da sık sık üstsüz garip paylaşımlar yaparak gündeme geliyor.

53 gün evli kaldıktan sonra Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur yaptıklarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman göz önünde olan oyuncu sık sık garip hallerini paylaşıyor.

Uzun süredir ekranda olmasa da adından her zaman söz ettiren Boluğur son olarak garip görünen mini şortu ve üstsüz olduğu düşünülen haliyle poz verdi.

Sık sık bu tarz pozlar veren Merve Boluğur'u görenler Britney Spears'a benzetti. Bir süredir sosyal medyada müstehcen hallerini paylaşan Britney Spears çocukları tarafından da çıplak pozları yüzünden tepki görmüştü.

Merve Boluğur'un son pozuna ise "Britney'a bağlamandan korkuyordum üstüne foto geldi", "İyice delirdin" yorumları geldi.

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