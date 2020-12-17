Merve Boluğur, YouTuber oldu! Enes Batur'dan Acemi Cadılı kutlama

Merve Boluğur, 4 yıla yakın süredir hayranlarıyla yeni bir projede buluşmadı. Boluğur, takipçilerine bir sürpriz yaptı. Oyuncu yeni projesini sosyal medya üzerine konumlandırdı. Youtube’da bir kanal açan Boluğur, ilk paylaşımını da yaptı.

"DESTEKÇİNİZ OLARAK YANINIZDAYIM"

Boluğur; "Hepimizin yaşadığı birlikteliklerle ilgili mevzulara hem mizahi yönden hem de kendi tecrübelerimden yola çıkarak önerilerde bulunarak yaklaştım. Birebir yaşadıklarımdan, yaşadıklarından konu alınmıştır. Amacım kadınların kendi güçlerini yaşaması! Ayrıca kusursuz kadınlar; Sizin de olduğunuz gibi, korkusuzca kendinizi yansıtmanız benim için önemlidir. Bu cesaretlendirme hususunda destekçiniz olarak yanınızdayım" dedi.

Merve Boluğur, yayınladığı videoda aradığı erkek ile ilgili hem esprili hem de durumu ti'ye alan sözleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kriterleri saydı ve beyninin sol tarafını kullanan birisi olması gerektiğini de ifade etti.

ENES BATUR'DAN MESAJ

Yaşadıklarından etkilendiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Kadınların yanındayım" dedi. Merve Boluğur'a kadın takipçilerinden çok sayıda yorum yağdı. Bir takipçisi, "Abla sana ne oldu ya iyice kaybettin kendini" şeklinde yorum yazdı.