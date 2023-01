Merve Dizdar: Her gün ağlıyordum

Bir dönem TRT'de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” dizisinde ‘Gülben’ karakterine hayat veren Merve Dizdar, oynadığı karakter yüzünden depresif bir ruh haline girdiğini söyledi.

"HER GÜN AĞLIYORDUM"

GQ dergisine röportaj veren ünlü oyuncu “Beş gün set vardı, her günü travma, her gün ağlıyordum. Ben her sabah perdelerimi açarak güne başlarım normalde. Çekimler sürerken fark ettim ki, perdeleri açmıyorum, karanlıkta oturuyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİ DEPRESYONA SÜRÜKLÜYOR"

Dizdar canlandırdığı Gülben karakteri hakkında "O derece etkiliyor beni rol. Kendimi ne kadar korusam da bir depresyona sürüklüyor. Buna rağmen Masumlar başıma gelmiş en güzel şeylerden biri" diye konuştu.

"EMPATİ BİR OYUNCUNUN EN ÖNEMLİ SİLAHI"

Dizdar, “Bence empati bir oyuncunun en önemli silahı. Bu bende fazla var ve zor bir şey. İnsanı daha iyi anlamayı sağlıyor ki, bizim işimiz de insanı anlamak. İşim bittikten sonra oynadığım karakteri bırakamadığım için belki de Gülben bu kadar farklı ve üzerine hâlâ konuşabildiğimiz bir karakter olmuştur" diyerek sözlerine devam etti.