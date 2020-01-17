Merve Kaçmış: İntihar eden Zeugma Müzesi çalışanı arkeoloğu intihara götüren olaylar nasıl gelişti?

Kaçmış ailesi adına davaya müdahil olacak olan Avukat Aslı Pasinli, kendisinin ulaştığı bilgilere göre müze müdürünün de aralarında bulunduğu üç görevlinin açığa alındıklarını aktardı.

Genç arkeoloğun, çalıştığı müzede müdürün baskıları nedeniyle intihar ettiği iddia ediliyor. İddialara dayanak olarak da Merve'nin bıraktığı intihar mektubu gösteriliyor. Merve'nin iş yerinde yaşadığı baskıları anlattığı söylenen mektuba, savcılık el koydu.

Telefonla görüştüğümüz müze görevlileri ise soruşturma nedeniyle herhangi bir açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

Pasinli: Merve Uzun Süreli Mobin Sonucu İntihar Etmişse Bu Bir Cinayettir

BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Aslı Pasinli, Merve Kaçmış'ın intihar etmeden önce bıraktığı ve savcılığın el koyduğu mektubu gördüğünü aktardı:

"Merve'nin intihardan önce bırakmış olduğu notu dosya içinden gördük. Fakat yazı oldukça bulanıktı. Ama notta iş yerine bir atıf olduğu açık ifadelerden belli. İlk cümlesi 'Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var izleyince göreceksiniz' diye başlayan ve iş yerinde yaşanan olaya ilişkin 4-5 cümlelik bir not . Devam eden cümleler okunamıyordu, ama sadece bu üç dört cümle bile durumu açıklıyor, yazının çözümlenmesini de talep edeceğiz" dedi.

Aslı Pasinli, söz konusu dosyanın uzun süreli bir mobing sonucu intihara sevk olup olmadığı hususu için soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunacakları da aktardı.

Pasinli ayrıca psikolojik otopsi talebinde bulunacaklarını da belirtti:

"Psikolojik otopsi, kişiyi intihara sevk eden sürecin ayrıntılı bir şekilde incelenerek kişinin yakınları, çalışma arkadaşları vs. ile görüşmeler yapılarak intiharın olası nedenleri konusunda bilgi toplanılmasıdır. Avrupa ve Amerika'da çok yaygın olan bu yöntemin Türkiye'de yeni yeni yerleşmeye başladığı çalışmalar var. Ve bu dosyanın aydınlatılması için iş yerinde kaybolduğu söylenen 150-200 tarihi esere ilişkin Merve'nin çalışma arkadaşlarının da bilgisine başvurulmasını isteyeceğiz. Merve uzun süreli bir mobing sonucu hayatını kaybetmiş ise, bu, intihar değil cinayet olacaktır" dedi.