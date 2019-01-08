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Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

1999’da TBMM’de yaşanan başörtüsü kriziyle tanınan Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Merve Kavakçı'nın kızı Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı

Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile göreve getirilen Mariam Kavakçı, 1999’da TBMM’de yaşanan başörtüsü krizi sırasında tanınan ve bir süre önce Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı.

BDDK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Mariam Kavakçı da Cumhurbaşkanı danışmanı oldu.

mariam kavakcı

MARİAM KAVAKÇI KİMDİR?

Mariam Kavakçı hükümete yakın medyada ‘konuşma dili patoloğu’ ve ‘iş kadını’ olarak tanıtılıyor. Kavakçı’nın araştırma alanları arasında dil işlemenin nörobiyolojik yönleri, motor-dil etkileşimleri, dil bozuklukları ve bunların genomik özellikleri bulunduğu ve 2017 yılında, Texas Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri ve Bozuklukları bölümünde yüksek lisans yaptığı belirtiliyor.

YAPILAN DİĞER ATAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlıklarına; Ahmet Minder, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıları, Diyanet İşleri, Strateji ve Bütçe Başkanlıkları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Adli Tıp Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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