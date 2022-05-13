Merve Oflaz'dan mini şortlu poz! "Kalem gibi"

'Var mısın Yok musun?' yarışmasından sonra Survivor programına katılan Merve Oflaz, Survivor'da birinci olmasıyla şöhret kapılarını araladı. Sonralarda Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Oflaz, mini şortlu pozuyla dikkat çekti.
33 yaşındaki Merve Oflaz, Instagram pozuyla gündeme geldi.
Mini şortlu pozunu paylaşan Oflaz'a, "Kalem gibi", "Kalpten gideceğim" tarzında yorumlar yapıldı.
Survivor'un tek kadın şampiyonu Merve Oflaz'dan, Survivor hakkında yıllar sonra gündem olan itiraf geldi.
Oflaz, Survivor'a ikinci gidişinde, "Sen nasıl Survivor birincisi oldun?" tarzında baskı gördüğünü söyledi.
Konuyla alakalı sözlerine devam eden Oflaz, "İkinci gidişim adeta faciaydı. Bana diğer yarışmacılar tarafından mobbing yapıldı" dedi.
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