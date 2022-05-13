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Merve Oflaz'dan mini şortlu poz! "Kalem gibi"

13.05.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Merve Oflaz düzgün fiziği ve Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda adeta fenomen haline gelen Oflaz, mini şortlu pozuyla büyüledi.

Merve Oflaz'dan mini şortlu poz! "Kalem gibi"

'Var mısın Yok musun?' yarışmasından sonra Survivor programına katılan Merve Oflaz, Survivor'da birinci olmasıyla şöhret kapılarını araladı. Sonralarda Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde rol alan Oflaz, mini şortlu pozuyla dikkat çekti.

MERVE OFLAZ'DAN MİNİ ŞORTLU POZ

33 yaşındaki Merve Oflaz, Instagram pozuyla gündeme geldi.

Merve Oflaz'dan mini şortlu poz!

Mini şortlu pozunu paylaşan Oflaz'a, "Kalem gibi", "Kalpten gideceğim" tarzında yorumlar yapıldı.

Merve Oflaz'dan mini şortlu poz!

"İKİNCİ GİDİŞİMDE MOBİNG YAPILDI"

Survivor'un tek kadın şampiyonu Merve Oflaz'dan, Survivor hakkında yıllar sonra gündem olan itiraf geldi.

Merve Oflaz'dan mini şortlu poz!

Oflaz, Survivor'a ikinci gidişinde, "Sen nasıl Survivor birincisi oldun?" tarzında baskı gördüğünü söyledi.

Merve Oflaz'dan mini şortlu poz!

Konuyla alakalı sözlerine devam eden Oflaz, "İkinci gidişim adeta faciaydı. Bana diğer yarışmacılar tarafından mobbing yapıldı" dedi.

Merve Oflaz'dan mini şortlu poz!

Merve Oflaz'dan mini şortlu poz!

Merve Oflaz'dan mini şortlu poz!

Merve Oflaz'dan mini şortlu poz!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Merve Oflaz Instagram
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