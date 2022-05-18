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  4. Merve Oflaz karın kaslarını gösterdi! "Merve hanım çok güzelsiniz"

Merve Oflaz karın kaslarını gösterdi! "Merve hanım çok güzelsiniz"

18.05.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile ün kazanan ve sonrasında rol aldığı başarılı projelere ününü devam ettiren Merve Oflaz bir süredir iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada aktif olan Oflaz, paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Merve Oflaz karın kaslarını gösterdi! "Merve hanım çok güzelsiniz"

33 yaşındaki Merve Oflaz sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sporla iç içe bir yaşan süren Oflaz, zaman zaman cesur pozlarıyla da gündem oluyor.

MERVE OFLAZ KARIN KASLARINI GÖSTERDİ

Spordan bir kareyi Instagram hesabında paylaşan Merve Oflaz'ın karın kasları dikkat çekti.

Merve Oflaz karın kaslarını gösterdi!

Fit vücuduyla beğeni toplayan Merve Oflaz'ın o pozuna, "Merve hanım çok güzelsiniz", "Çok enerjiksin" gibi yorumlar geldi.

Merve Oflaz karın kaslarını gösterdi!

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde oynayan Merve Oflaz bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Merve Oflaz karın kaslarını gösterdi!

Oflaz en son, Arka Sokaklar dizisinde Bahar rolünü canlandırmıştı.

Merve Oflaz karın kaslarını gösterdi!

Merve Oflaz karın kaslarını gösterdi!

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Merve Oflaz Instagram
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