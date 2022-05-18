Merve Oflaz karın kaslarını gösterdi! "Merve hanım çok güzelsiniz"

33 yaşındaki Merve Oflaz sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sporla iç içe bir yaşan süren Oflaz, zaman zaman cesur pozlarıyla da gündem oluyor.

MERVE OFLAZ KARIN KASLARINI GÖSTERDİ

Spordan bir kareyi Instagram hesabında paylaşan Merve Oflaz'ın karın kasları dikkat çekti.

Fit vücuduyla beğeni toplayan Merve Oflaz'ın o pozuna, "Merve hanım çok güzelsiniz", "Çok enerjiksin" gibi yorumlar geldi.

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde oynayan Merve Oflaz bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

Oflaz en son, Arka Sokaklar dizisinde Bahar rolünü canlandırmıştı.





