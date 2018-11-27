HABER

Merve öğretmen, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da, 7'nci kattaki evlerinin camını silerken dengesini kaybedip, düşerek hayatını kaybeden öğretmen Merve Alver (32), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Merve öğretmen, gözyaşlarıyla uğurlandı

Tayfur KARA/TERME (Samsun),(DHA) - SAMSUN'da, 7'nci kattaki evlerinin camını silerken dengesini kaybedip, düşerek hayatını kaybeden öğretmen Merve Alver (32), gözyaşları içinde toprağa verildi.
4 yıl önce Gazi Üniversitesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan ve atama bekleyen Merve Alver, ailesiyle birlikte oturduğu İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki apartmanın 7'nci katındaki dairede dün sabah temizlik yapmaya başladı. Merve Alver, temizlik sırasında oturma odasının camını silmek istedi. Pencere pervazına çıkan Alver, dengesini kaybedip, düştü. Hızla beton zemine çakılan Merve Alver, kanlar içinde kaldı. Kızının düştüğünü gören baba Hasan Alver, panikle bahçeye koştu. Baba, sinir krizi geçirirken, çevredekiler ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve Alver, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamdı.
SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
KPSS'ye girdikten sonra atama beklemeye başladığı öğrenilen Merve Alver için Terme ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Alver, Mescitli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul da cenazeye katılarak, acılı aileye taziyede bulundu.

FOTOĞRAFLI

Merve öğretmen, gözyaşlarıyla uğurlandıMerve öğretmen, gözyaşlarıyla uğurlandıMerve öğretmen, gözyaşlarıyla uğurlandı

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayınBu listeye bakmadan tatil planı yapmayın
Şanlıurfa'da, gasp şüphelisi 2 kardeş tutuklandıŞanlıurfa'da, gasp şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltıŞanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Abdüllatif Şener için şok ifadeler: CHP'nin en boş beleş adamı

Abdüllatif Şener için şok ifadeler: CHP'nin en boş beleş adamı

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akçakoca'da ağı çeken balıkçılar gözlerine inanamadı! Tarihi çapa...

Akçakoca'da ağı çeken balıkçılar gözlerine inanamadı! Tarihi çapa...

Eskişehir'de iş adamına kanlı infaz! 2 gün sonra bulundu

İş adamına kanlı infaz! 2 gün sonra bulundu

Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Ali Dede'den haber var! Artık yeni evinde kalıyor

Bursa'da genç kız kendisini taciz eden adamı adliyenin çay ocağında görüp yakalattı

'Çay ocağının tuvaletine peşimden geldi...' Her detayı iğrenç!

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

Ölüm haberi kahretti! 'Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlayınca...'

Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlamıştı! Ölüm haberi kahretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.